Windows ISO образы, официальные оригиналы и сборки

Сайт isobraz.com рассчитан на тех, кому нужны качественные, чистые и актуально последние версии ISO образов операционной системы Windows на русском языке от компании Microsoft. Прежде чем windows скачать торрент ISO образы официальные оригиналы и сборки бесплатно себе на жёсткий диск персонального компьютера или портативного ноутбука, читаем описание к торрент раздаче, чтоб не жаловаться потом в комментариях типа, "мне нужен был чистый оригинал виндовс, а я скачал авторскую сборку". Для тех кто не знает, Windows переводится как "Окна", это окна в виртуально-цифровой мир для развлечения, творчества, работы и многих поставленных задач.

Какой Windows ISO образ мне установить?

Кроме версий виндовс десятка, семёрка и XP, ISO образы делятся на разрядности. 64 bit или еще пишут x64 и 32 bit - еще пишут x86, это разрядности системы. Чтобы определится с выбором, какую операционную систему мне ставить, следуем основным критериям. Версию стоит выбирать из соображения соответствия поколения, например если вы покупали компьютер или ноутбук между 2009 и 2011 годами, то лучше ставить windows семь, что касается разрядности, то в случае если у вас оперативной памяти 1-3Gb, то ставим windows 7 32 bit (x86) максимальную, если больше 3Gb ОЗУ, то ставим windows 7 64 bit (x64) Ultimate.

ISO образ - это точная копия оптического носителя, в данном случае это копии windows установочных и загрузочных дисков. Так как эра CD, DVD дисков уходит в прошлое, формат ISO копий дисков становится более актуальной. Просто открываем ISO архив через виртуальный привод и получаем тот же результат, что если бы мы вставили DVD диск в дисковод. Но на современных компьютерах уже даже не ставят приводы оптических дисков а на ноутбуках сами пользователи всё чаще заменяют привод на SSD диск, так как драгоценное место не целесообразно использовать под оптические диски.

В качестве альтернативы загрузочного диска из под BIOS или BOOT menu, используют обычные флешки, USB есть на всех ПК. Записываем любой образ на флешку через например программу rufus и получаем загрузочную флешку с windows 10, ничем не хуже чем бы купили лицензионный DVD диск с дистрибутивом операционной системы для установки.